الإسباني ألكاراز يعتلي صدارة التصنيف العالمي

سيدني-سانا

انتزع الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.

وحسب البيانات الجديدة للتصنيف العالمي للاعبي التنس الصادرة اليوم صعد الروسي دانييل ميدفيديف إلى المركز الثاني بينما تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المركز الثالث بينما حل النرويجي كاسبر رود في المركز الرابع واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس.

وجاء الدانماركي هولغر رون في المركز السادس والروسي أندريه روبليف في المركز السابع والإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن والأمريكي تايلور فريتز والكندي فيليكس أوجه ألياسيم في المركزين التاسع والعاشر توالياً.

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