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وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعدل أسعار البنزين أوكتان والغاز المنزلي

2023-05-22

دمشق-سانا

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار البنزين أوكتان وأسطوانة الغاز المنزلي.

وحسب القرارين اللذين أصدرتهما الوزارة اليوم أصبح سعر البنزين اوكتان 95 (7600) ليرة سورية.

وأصبح سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15 ألف ليرة سورية وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة الإلكترونية أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة سورية.

ووفق القرارين يخضع المخالفون لأحكامهما إلى العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

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