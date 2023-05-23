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الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف عمليات التطهير العرقي التي يمارسها كيان الاحتلال

2023-05-22

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف عمليات التطهير العرقي الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقه والتعامل معها كجرائم حرب ومحاسبة مرتكبيها.

وحذرت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية من تصعيد الاحتلال لعمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين في الضفة الغربية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية مستغلاً صمت المجتمع الدولي على انتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي والتي تهدف لإلغاء الوجود الفلسطيني وتوسيع عمليات الاستيطان.

وجددت الخارجية دعوتها المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقه واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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