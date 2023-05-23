وزير الصحة يلتقي عدداً من نظرائه على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف

جنيف-سانا

تركزت محاور اللقاءات الثنائية التي عقدها الوفد السوري برئاسة وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في جنيف اليوم حول سبل تطوير العمل المشترك في المجال الصحي بما ينعكس إيجاباً للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وأعرب وزير الصحة لنظرائه وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ووزير الصحة العامة اللبناني الدكتور فراس الأبيض ووزير الصحة الروماني ألكساندرو رافيلا عن شكره لموقفهم الإنساني خلال الزلزال والمساعدات التي تم تقديمها سواء على أرض الميدان أو الصحية والإغاثية.

كما ناقش الدكتور الغباش مع نظرائه الأوضاع الصحية الراهنة في العالم وسبل التعاون الثنائي بين سورية وكل من فلسطين ولبنان ورومانيا بهدف الارتقاء بواقع الخدمات الصحية لتعزيز صحة المواطنين.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية هي هيئة صنع القرار في المنظمة وتحضر أعمالها وفود من جميع الدول الأعضاء فيها، ويركز جدول أعمالها الذي يعده المجلس التنفيذي على مواضيع محددة في مجال الصحة.

يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية انتخبت سورية في أيار 2021 بالإجماع أثناء دورتها الرابعة والسبعين لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.

راما رشيدي

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