استقرار الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

لندن-سانا

أغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم وسط ترقب المستثمرين نتائج محادثات رفع سقف الدين الأمريكي، وتقييم مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق دون تغيير، كما أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضاً 0.3 بالمئة، وارتفعت أسهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 0.7 بالمئة وإيه.إس.إم إنترناشونال 1.9 بالمئة وصعد سهم رايان إير 1.3 بالمئة ونوفو نورديسك 2.6 بالمئة.

وفي المقابل هوت أسهم ديكرا فارماسيتوكال 13 بالمئة لتقود الانخفاضات في مؤشر ستوكس 600 وسط توقعات بأن الأرباح السنوية ستكون أقل من توقعاتها السابقة.

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