قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بعض المناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام كما اقتحمت قرية كردلة بالأغوار الشمالية واستولت على جرافة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم استولت على مساحات من الأراضي الفلسطينية شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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