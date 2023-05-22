تكريم الفائزين في مسابقة ذاكرة بلد بمقر الجمعية التاريخية في حمص

حمص-سانا

استضافت الجمعية التاريخية السورية في مقرها بمدينة حمص اليوم حفل تكريم الفائزين الأوائل بمسابقة ذاكرة بلد التي أطلقها المدرس حسن العلي في آذار الماضي.

وعن فئة الطلبة فاز بالمركز الأول جعفر العلي من الصف الخامس وريناد سلمون من الصف الثاني وورد العلي من الصف الخامس وعن فئة المدرسين فاز مدرس اللغة الفرنسية عامر مشرقي.

وأوضح صاحب المبادرة أن عدد المشاركين في المسابقة قارب الـ 100 بين طالب ومدرس ومعلم، وتم ترشيح وانتقاء الأفضل وفقا لعدة معايير من قبل لجنة مختصة، مشيراً إلى أن اختيار موقع الجمعية التاريخية للتكريم يأتي انطلاقاً من دورها في توثيق تاريخنا والتعريف به.

ولفت إلى أنه أطلق هذه المبادرة بهدف غرس حب تراث الوطن وتعميق قيم الانتماء وتحفيز المشاركين في البحث عن تاريخ بلدهم وتوثيقه وزيارة المواقع الأثرية، مبيناً أن المسابقة اشترطت للمشاركة تصوير مقطع فيديو غير منشور سابقاً لا يتجاوز 3 دقائق لموقع أثري أو تراثي أو سياحي سوري مع معلومات موجزة عنه.

منسقة مادة التاريخ في تربية حمص الدكتورة منى كنجو تحدثت عن دور مديرية التربية في دعم المبادرة حتى تستمر وتصبح مسابقة سنوية وتحقق المطلوب منها في تحفيز المعلمين والمدرسين على خلق مبادرات نوعية من شأنها تشجيع الطلبة على البحث والقراءة والاهتمام بالتاريخ.

بدورها عضو لجنة التحكيم ومنسقة مادة المعلوماتية في مديرية التربية سلوى عباس اعتبرت أن أهمية المسابقة تكمن في التشجيع على البحث والتحري عن المناطق والأماكن الأثرية السورية، مؤكدة أن ترشيح المقاطع الفائزة تم وفق عدة معايير دقيقة منها ما يتعلق بالتوثيق والتعريف بالمكان ومنها ما هو تقني يتعلق بجودة التصوير.

ونوه رئيس الجمعية التاريخية السورية محمد البيطار بالمسابقة الأولى من نوعها لدعوة الطلبة على الاهتمام بالتاريخ بأساليب مشوقة، مؤكدا استعداد الجمعية لتقديم أي دعم يتعلق بمساعدة الطلبة والمدرسين أثناء بحثهم عن تاريخ المواقع الأثرية.

وعبر الفائزون عن سعادتهم بالتكريم وبدور هذه المسابقة في التعريف بتاريخ بلدهم وتحفيزهم على البحث فيه.

يذكر أن المدرس حسن العلي هو ممثل سورية عن جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم.

هنادي ديوب

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