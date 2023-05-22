“قراءة في ديوان خيول فوق بنفسجية” خلال محاضرة لرابطة الخريجين الجامعيين في حمص

حمص-سانا

أقامت رابطة الخريجين الجامعيين في حمص اليوم محاضرة بعنوان “قراءة في ديوان خيول فوق بنفسجية “ للشاعر محمود نقشو قدّمها الناقد محمد رستم وذلك في مقر الرابطة.

وتناول رستم ما جاء في الديوان من معان بدءاً من لوحة الغلاف مروراً بالأنثى ودورها في الحياة، وأهمية الشعر والشعراء وصولاً إلى الصورة الشعرية واستخدام المجازات والانزياحات.

ولفت رستم إلى أن نقشو شاعر التفعيلة في نظمه والحداثة في جملته الشعرية، وأن ديوان خيول فوق بنفسجيّة أحد أهم ينابيع الشعر على الساحة الشعرية في مدينة حمص.

ورأى رستم أن نقشو مدّ لمتلقيه يد المشاركة، وأدخله إلى عالمه الشعري وسط غموض بعيداً عن الإبهام، محرضاً ذهنية المتلقي للمتابعة واستكشاف المعنى للوصول إلى الجماليات.

وأشار رستم إلى أن الألوان تأخذ حيزاً مهماً في فضاءات الصورة الشعرية كرمزية البنفسج لون الحزن والوضوح والتوازن بين الحواس والروح.

وأشار رستم إلى الموضوعات المتنوعة التي تبرز في جغرافيا الديوان، والحديث عن الشعر والشعراء في أكثر من مكان، وتباين مكانة الأنثى في نظر الشاعر التي تمنح الحياة لمساتها السحرية.

ومحمود نقشو من مواليد حمص 1955 مجاز في الهندسة الكيميائية والبترولية، عضو جمعية العاديات الثقافية والجمعية التاريخية، وشارك وكرم في العديد من المهرجانات الثقافية داخل سورية وخارجها، كما فاز بجائزة اتحاد الكتاب العرب الشعرية عام 2008 عن مجموعة فقه الليل، من إصداراته سقط الرؤى وليلة انشق القمر في الشعر ونظريات في قفص الاتهام وعصر التجريد في الأدب والفكر.

رشا محرز

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