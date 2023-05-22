علييف: نأمل بأن يتم توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا طويلة الأمد

فيليوس-سانا

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أن توقيع اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا أمر لا مفر منه.

ونقلت وكالة نوفوستي عن علييف قوله في أعقاب محادثاته مع نظيره الليتواني غيتاناس ناوسيدا في فيليوس: نأمل بأن يؤدي عقد مفاوضات السلام “بين أرمينيا وأذربيجان” في نهاية المطاف إلى سلام طويل الأمد في القوقاز”، معرباً عن اعتقاده بأن توقيع اتفاقية سلام أمر لا مفر منه.

وأضاف علييف: سنحاول من جانبنا بذل جهود بناءة لتحقيق هذا الهدف، ومن الضروري أن تتفق اتفاقية السلام هذه مع الأحكام والمبادئ الدولية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كشف في الـ 19 من الشهر الجاري عن وجود جهود حثيثة لصياغة نص معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وتشهد الحدود الأرمينية الأذربيجانية بين الحين والآخر توترات، وذلك بعد أن توصل الجانبان في تشرين الثاني من عام 2020 برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى نزاعاً في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف الشهر، وذهب ضحيته المئات من قوات الجانبين.

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