ضبط  كميات كبيرة من مياه الصحة في مستودع غير معتمد بدير الزور

دير الزور-سانا

ضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور كميات كبيرة من مياه الصحة مخبأة ضمن مستودع غير معتمد، بقصد احتكارها والاتجار بها.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا، أن دوريات حماية المستهلك ضبطت مستودعاً في حي الضاحية يحتوي 1675 جعبة مياه كبيرة، و112 جعبة مياه صغيرة، حيث تمت مصادرة الكمية وتسليمها لفرع السورية للتجارة، وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف والتحقيق معه لمعرفة مصدر المياه.

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