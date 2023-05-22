مناقشة خطة المخيمات الصيفية في اجتماع لوزارة التربية

دمشق-سانا

مناقشة آلية وضع خطة متكاملة للمخيمات الصيفية وتأمين مستلزماتها، بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اتحاد شبيبة الثورة، كانت محور الاجتماع الافتراضي الذي عقده وزير التربية الدكتور دارم طباع ورئيس الاتحاد سومر ظاهر، مع مديري التربية وأمناء فروع المنظمة ورؤساء دوائر الجاهزية في المحافظات.

وأكد الوزير طباع أهمية التشاركية والتعاون بين الوزارة والمنظمة لإنجاح المخيمات، والنهوض بواقع الشباب وتنمية مهاراتهم ومساعدتهم ببناء مشاريعهم الخاصة، مشيراً إلى أنه سيجري اختيار أفضل محافظتين تميزت المخيمات فيهما مع نهاية العام، داعياً إلى إقامة مخيمات للحصاد في محافظة الرقة، وللأنشطة المتنوعة في محافظة دمشق.

بدوره أشار ظاهر إلى أن المخيمات نواة لتطوير إمكانيات الشباب وتسخير طاقاتهم، إلى جانب كونها تحمل طابعاً تربوياً ترفيهياً، موضحاً أن المخيمات ستتضمن أيضاً منافسات ومسابقات فنية وثقافية ورياضية.

رئيس دائرة الجاهزية في الوزارة هيثم عيسى بين أن المخيم يجب أن يخدم المنطقة الجغرافية التي ينظم فيها، ويعمل على نشر التوعية تجاه الأخطار المختلفة من كوارث طبيعية ومخلفات متفجرة، مشيراً إلى أهمية إكساب المتعلمين المهارات الحياتية، وإجراء تدريبات عملية في مجالات علمية وفنية ورياضية، وإشراك طلاب التعليم الفني والمهني لتنفيذ أنشطة إنتاجية.

بدورهم قدم مديرو التربية وأمناء فروع الشبيبة في المحافظات عرضاً لواقع محافظاتهم، إضافة إلى عدد من المقترحات لتطوير واقع المخيمات.

شارك في الاجتماع معاون الوزير رامي الضللي، ومديرة الأنشطة الفنية والرياضية بالوزارة لانا زخور، وعضوا قيادة الاتحاد سولينا حمادة وكنان كرنبة.

رحاب علي

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