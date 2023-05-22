 16 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال الربع الأول من 2023

دمشق-سانا

حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة بإيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار، بنسبة قدرها 160 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وبينت المؤسسة في تقرير لها حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عملها حصلت سانا على نسخة منه أن إيرادات المؤسسة بلغت حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري 16 مليار ليرة، في حين بلغت الإيرادات للشهر ذاته لعام 2022 نحو 10 مليارات ليرة.

وأشار التقرير إلى أن مديرية الجمارك العامة حصلت على رسوم جمركية، جراء وضع البضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي داخل القطر، خلال الربع الأول هذا العام بقيمة 10 مليارات ليرة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون في تصريح لمندوبة سانا أن عدد المستثمرين بلغ في الربع الأول من العام الجاري 711 مستثمراً، وبلغ الرأسمال المستثمر من قبلهم 368 مليون دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات التي يشغلونها تؤمن فرص عمل لنحو 4925 عاملاً.

وفيما يتعلق بقيم البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة خلال الشريحة الزمنية ذاتها، أشار زيتون إلى أنها بلغت 40 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة من المناطق الحرة 97 مليار ليرة.

ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على دمشق، ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حلب، والحسكة، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية، ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية وبوابات عبور للخارج.

منار ديب

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