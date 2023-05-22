افتتاح معرض (ياسمين الأمل) لصناعة الألبسة الجاهزة في ثانوية عدنان مردم بك المهنية بدمشق

دمشق-سانا

في خطوة نحو الإنتاج والتسويق وتفعيلاً للقانون 38 المتعلق بتشجيع الإنتاج في التعليم المهني، افتتح وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم معرضاً لصناعة الألبسة الجاهزة في ثانوية عدنان مردم بك المهنية بدمشق، حمل عنوان (ياسمين الأمل).

وأشار الوزير طباع خلال الافتتاح إلى ضرورة تشجيع الطلاب والمعلمين المبدعين وتحفيزهم على الإبداع والإنتاج، مشيراً إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم التعليم المهني ودوره في بناء الوطن.

مدير التعليم المهني والتقني بالوزارة المهندس فهمي الأكحل أوضح أن المعرض تضمن عدداً من ألبسة الأطفال ولباس العاملين في مديرية التعليم المهني والتقني، إضافة إلى نماذج من الفساتين والألبسة النسائية والألبسة الموحدة للمدارس، وعدد من اللوحات الفنية التي تعكس مستوى التدريب القائم على ربط التمرينات العملية بسوق العمل وحاجة المجتمع.

مدير المدرسة عمر النابلسي أشار إلى أهمية تطوير الإنتاج لتحقيق المنافسة في السوق المحلية، مبيناً أن هذا المعرض هو الأول وسيكون هناك معارض أخرى بتصاميم جديدة لاحقاً.

تخلل الافتتاح الذي حضره معاون الوزير الدكتور محمود بني المرجة، ومديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة كفاح الحداد، ومعاون مدير تربية دمشق أسامة الحسن، وممثلون عن غرفة الصناعة، وعدد من الأطر التعليمية والإدارية بالثانوية تقديم عرض لملابس الأطفال المنجزة في المدرسة من قبل عدد من أطفال روضة المركز الإقليمي للطفولة المبكرة.

رحاب علي

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