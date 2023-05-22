مباحثات سورية صينية لتطوير علاقات التعاون في المجال الزراعي وتبادل المنتجات

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق شي هونغوي علاقات التعاون القائمة في المجال الزراعي، وتبادل المنتجات الزراعية، وسبل تطويرها.

وأشار الوزير قطنا خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية الناجحة في إدارة القطاع الزراعي، والممارسات الزراعية لدى الفلاحين الصينيين، وكيفية وضع الاستراتيجيات والسياسات الزراعية لزيادة الإنتاجية، ونقل الابتكارات العلمية والتقانات الحديثة الموجودة في الصين إلى الزراعة في سورية لتطوير الإنتاج، إضافة إلى الاستفادة من برامج التنمية الريفية التي اعتمدتها الصين لتحقيق الاستقرار في المجتمع الريفي.

ولفت قطنا إلى ضرورة تعزيز تبادل المنتجات الزراعية، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، وخاصة ما يتعلق بموضوع الشحن والاعتماد على النقل الجوي للمنتجات الطازجة التي قد تتعرض للتلف خلال نقلها بحراً، مبيناً أن لدى سورية الكثير من المنتجات الزراعية التي يمكن تصديرها بشكل مباشر إلى الصين والتي تتميز بجودة عالية، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية الربط بين الشركات المصدرة والمستوردة في البلدين، وتحديد قوائم بالمنتجات الممكن تصديرها والمواصفات المطلوبة والترويج لها.

من جانبه، أكد السفير الصيني أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات مع سورية في كل المجالات وخاصة الزراعي لكونه الأساس في تحقيق الأمن الغذائي للسكان في ظل التحديات الدولية التي يمر بها العالم، لافتاً إلى أن الصين حققت نجاحاً كبيراً في هذا المجال، وأدخلت تقانات حديثة ساهمت في إحداث نقلة نوعية للزراعة فيها.

وأشار السفير هونغوي إلى أن الطبيعة السورية المتنوعة تجعلها ملائمة لكل الزراعات، ومن المهم التعاون لتطويرها، لافتاً إلى الاتفاقيات الموقعة وضرورة تطويرها وتفعيلها والمشاركة في المعارض المتخصصة بما يخدم مصلحة البلدين.

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