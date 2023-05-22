روسيا تعد مشاريع قوانين لاستخدام الروبل الرقمي

موسكو-سانا

أفادت وكالة إنتر فاكس الروسية بأن لجنة معنية بالسوق المالية في مجلس الدوما الروسي أعدت نسخة محدثة من مشروع قانون لاستخدام الروبل الرقمي.

وحسب هذه النسخة المحدثة يوضح النواب التزامات البنك المركزي الروسي، كما يقدم مشروع القانون تسهيلات لغير المقيمين عند العمل بالروبل الرقمي.

وكشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في الـ 18 من نيسان الماضي، أن روسيا مستعدة لبدء تجربة الروبل الرقمي، وبعد الإصدار التجريبي سيكون بالإمكان طرحه للجميع.

والروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية، ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency