إنتاج طلاب وطالبات معهد الرسم ضمن معرض سنوي بدرعا

درعا-سانا

نظم معهد إعداد المدرسين “اختصاص رسم” في درعا اليوم معرضاً فنياً لنتاج طلاب وطالبات المعهد ضمن صالة المعهد، تنوع بين الرسم والتصوير والنحت والزخرفة والمشغولات اليدوية، وتدوير توالف البيئة.

مدير المعهد بسام الحريري ذكر لـ سانا الشبابية أن المعرض تقليد سنوي يسلط الضوء على نتاج الطلاب والطالبات، خلال عام دراسي كامل، ويتضمن أعمالاً نحتية، وتدويراً لتوالف البيئة ومشغولات يدوية وزخارف رسومات وغيرها، مبيناً أن ما يعرض ثمرة إبداعات الطلاب والطالبات وأساليبهم لتبيان الفروقات بين الموهبة والدراسة.

الطالبة ماريا عطيه قالت: “أشارك بالمعرض من خلال ثلاث لوحات في مجال الرسم التصويري والنحت والزخرفة”، مؤكدة أن فكرة المعرض جيدة لجهة تشجيع الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم.

الطالبة راما العيسى لفتت إلى أهمية إطلاق معارض لأعمال الطلاب بشكل شهري لتحقيق الفائدة الأكبر، مشيرة إلى أنها تشارك بالمعرض من خلال 10 لوحات في مجالات الرسم باستخدام الألوان الزيتية والفحم وأقلام الرصاص “البورتريه” مع لوحة منظر طبيعي.

ولاقى المعرض إقبالاً من المهتمين وعكس مدى حب الطلاب لدراستهم، واختصاصهم في مجال الرسم للتعبير عن مواهبهم وميولهم.

قاسم المقداد

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