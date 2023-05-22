تراجع أسعار النفط

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط حذر حيال محادثات سقف الدين الأمريكي ومخاوف إزاء تعافي الطلب في الصين، والتي فاقت تأثير انخفاض الإمدادات من كندا ومنتجي “أوبك زائد”.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 73 سنتاً أو 0.97 بالمئة إلى 74.85 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تموز أكثر العقود الآجلة تداولاً 73 سنتاً أو 1.02 بالمئة إلى 70.96 دولاراً.

وهبطت عقود خام غرب تكساس لشهر حزيران، والتي ينتهي أجلها في وقت لاحق اليوم 87 سنتاً إلى 70.68 دولاراً.

وارتفع الخامان في الأسبوع الماضي نحو اثنين بالمئة في أول مكسب أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، بعد أن عطلت حرائق الغابات في ألبرتا بكندا كميات كبيرة من إمدادات النفط الخام.

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