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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

2023-05-22

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين إليه.

واقتحم أمس الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير على رأس مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، ونفذ جولة استفزازية في باحاته، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية مؤشراً خطيراً لاستمرار الاحتلال بمخططاته لتهويد القدس.

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