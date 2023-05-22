وزير الصحة يلتقي نظراءه العراقي والأردني والإماراتي في جنيف لبحث سبل التعاون الثنائي

جنيف-سانا

التقى وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على هامش اجتماع الدورة العادية الـ 59 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي ينعقد في جنيف، كلاً من وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي ووزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري ووزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس.

وبحث الدكتور الغباش مع نظرائه أوضاع القطاع الصحي الراهنة في العالم، كما تمت مناقشة العديد من المحاور أبرزها آليات تبادل الخبرات والتدريب والآفاق الاستثمارية والصناعات الدوائية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين سورية وكل من العراق والأردن والإمارات للارتقاء بواقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

يشار إلى أن اجتماع الدورة العادية الـ 59 لمجلس وزراء الصحة العرب انعقد أمس بالتزامن مع أعمال الدورة الـ 76 من اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف بسويسرا.

راما رشيدي

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