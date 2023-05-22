مصرع امرأة وفقدان شخصين في انهيار جليدي غرب نيبال

كاتماندو- سانا

أعلنت السلطات النيبالية مصرع امرأة وفقدان شخصين آخرين، إثر انهيار جليدي غرب نيبال.

ونقلت وكالة شينخوا عن ساتيا جوشي مساعد قائد منطقة باجهانغ في أقصى غرب البلاد قوله: إن “الانهيار أثر بشكل مباشر على خمسة أشخاص بمن فيهم امرأة لقيت حتفها، وشخصان آخران ما زالا في عداد المفقودين، فيما أنقذ السكان المحليون شخصين”.

وما زال فريق مشترك من قوات الشرطة النيبالية وفرق الإنقاذ مستمرين في عمليات البحث والإغاثة في موقع الانهيار.

ويعد هذا ثالث حادث من نوعه في نيبال خلال الشهر الجاري.

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