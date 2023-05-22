قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين شرق طولكرم

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم على الفلسطينيين شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال شارع السهله بالبلدة القديمة في مدينة الخليل ونفذوا جولات استفزازية فيه.

واعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت سابق اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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