هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ساحل كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم غرب بلدة بتروليا المطلة على المحيط الهادئ شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي إن الهزة وقعت في المحيط على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط الطول 40.37 درجة شمالاً مع خط العرض 125.56 درجة غرباً.

ولم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية (تسونامي).

وكانت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات ضربت جنوب شرق كاليفورنيا الأسبوع الماضي من دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

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