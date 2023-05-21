مواضيع متنوعة في معرض (ألحان بصرية .. ويبقى الأمل) في دمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “ألحان بصرية .. ويبقى الأمل” افتتح مساء اليوم في صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق معرض توثيقي تضمن أكثر من خمسين لوحة.

وأوضح الفنان التشكيلي الدكتور محمد غنوم في تصريح لمراسلة سانا أن أهمية المعرض تأتي من كونه جمع مجموعة من الفنانين والفنانات ممن ينتمون لتيارات فنية متنوعة وأساليب وتقنيات مختلفة، مبيناً أن عنوان المعرض ربط بشكل جميل بين السمع والبصر.

بدورها الفنانة لطف السمان لفتت إلى أن مشاركتها في المعرض جاءت تعبيراً عن وجودها في الساحة الفنية ولتنقل إحساسها بالفن عبر لوحاتها.

الفنانة بيان جقميري شاركت بلوحتين بورتريه قدمت من خلالهما انطباعات الإنسان من حزن وفرح ومشاعر متعددة بأسلوب واقعي وتقنية الزيتي.

وجاءت مشاركة الفنانة الدكتورة سحر سعيد بأربع لوحات تحمل رؤيتها للحياة من خلال الفن بأسلوب ينتمي للمدرسة الواقعية.

أما الفنانة ميسون قاضي فشاركت بثلاث لوحات بتقنية الزيتي مقدمة مواضيع عن الطبيعة الصامتة.

وأوضحت الفنانة مانويلا الحكيم أنها قدمت لوحتين عن الحارات الدمشقية القديمة لحبها لعبق الشام وكل ما تعنيه من حضارة ورموز.

واختصت الفنانة ميسون الصيداوي بالطبيعة لأن الفن رؤية تعبر عن حياة الإنسان، مبينة أن التعبير عن خصوصية الطبيعة والفن دواء للروح.

الفنان اينال القائد قال إن الفن هو التعبير عن الذات بحب الألوان والتأمل في الطبيعة والناس واستخراج عناصر تعبر عن التفاعل ما بين الإنسان ومحيطه.

ويستمر معرض “ألحان بصرية.. ويبقى الأمل” لغاية الـ 25 من أيار الحالي.

مريم أحمد

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