افتتاح معرضين للكتاب في قصر الثقافة ومسرح التربية بالسويداء

السويداء-سانا

افتتح اليوم في المركز الثقافي العربي بمدينة السويداء معرض شهر الكتاب السوري في السويداء الذي تقيمه الهيئة العامة السورية للكتاب بالتعاون مع مديرية ثقافة السويداء احتفاء بيوم الكتاب السوري.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر حزيران القادم نحو 15 ألف كتاب ضمن 800 عنوان متنوع في مجالات الأدب والفكر والدراسات والسياسة والتاريخ والمسرح وسواها وقصص الأطفال ومنشورات ومطبوعات وزارة الثقافة.

مستشار وزيرة الثقافة الدكتور ثائر زين الدين أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أن معرض شهر الكتاب يعد تقليداً بدأته وزارة الثقافة منذ نحو خمسة عشر عاماً، حيث يفتتح في المراكز الثقافية في سورية وتطرح فيه مطبوعات وزارة الثقافة.

ولفت إلى أن هذه المعارض تمتاز بأنها تقدم كتباً في مختلف وجوه النشاط البشري والأدب والفكر والسياسة إلى السينما والمسرح وسواها وبسعر زهيد، ولاسيما كتاب الطفل، حيث نجد عناية خاصة بهذا الكتاب من ناحية المضمون والثمن القليل الذي يتيح لمختلف الأسر اقتناء الكتاب لأطفالها.

بدوره عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع الثقافة المحامي باسم حاطوم لفت إلى أهمية معرض الكتاب في التشجيع على القراءة لمختلف شرائح المجتمع، وبخاصة جيل الشباب، من خلال الشراء المباشر وإتاحة اقتناء الكتاب الجيد في عصر التكنولوجيا.

مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر بينت أن معرض الكتاب يشكل تظاهرة ثقافية سنوية تؤكد على أهمية الكتاب مشيرة إلى تنوع العناوين وغناها مع حسم على مطبوعات وزارة الثقافة من عام 2018 ولغاية 2023 بنسبة 50 بالمئة.

مسؤولة المعرض سها حامد أشارت إلى الإقبال على شراء واقتناء الكتب من قبل المواطنين نظراً للأسعار الرمزية وبخاصة كتب وقصص الأطفال.

ومن زوار المعرض لفتت هناء حمزة إلى أن الأسعار مناسبة وخاصة قصص الأطفال، وهذا الأمر يشجع على القراءة، فيما رأى كمال غانم أن إقامة معارض كهذه تساعد على تنمية مواهب القراءة وتشجيع جيل الشباب والأطفال على القراءة وتمثل فرصة لشريحة كبيرة لاقتناء الكتاب بأسعار رمزية.

وأشار المواطن مازن حسون إلى غنى المعرض بالعناوين المتنوعة من منشورات وزارة الثقافة فيما يتعلق بأدب الطفل.

وفي ذات السياق افتتح فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء بالتعاون مع مديرية التربية فيها معرضاً للكتاب يضم نحو 2000 عنوان متنوع بين الدراسات والأدب والشعر والفنون وقصص الأطفال وغيرها من ميادين المعرفة، حيث يستمر لمدة أسبوع في صالة مسرح التربية.

وأوضحت رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بالسويداء الأديبة وجدان أبو محمود أن الهدف من هذه المعارض تعزيز دور الكتاب وثقافة القراءة لتنمية الفكر والوعي والثقافة بين الناس ولاسيما الشباب والأطفال، حيث يوفر المعرض الكتب بسعر رمزي تشجيعي في ظل الظروف الصعبة من خلال أسعار مبيع مخفضة وبسعر 500 ليرة لكل ديوان شعري صادر قبل 2020 و1000 ليرة لكل كتاب سردي صادر قبل ذلك التاريخ، وكذلك حسم 40 بالمئة للإصدارات بعد 2020 مع سعي فرع الاتحاد لأن يكون المعرض جوالاً في أكثر منطقة ليكون أقرب للمهتمين، إضافة للمعرض الدائم القائم في فرع الاتحاد.

بدوره لفت مدير التربية بالسويداء بسام أبو محمود الى أن المعرض بما يضمه من عناوين متنوعة فرصة للقراء والمهتمين والأطفال للحصول على الكتاب بأسعار مناسبة ومنخفضة، منوهاً بالتشاركية مع فرع اتحاد الكتاب لتوزيع قصص وكتب قيمة للمكتبات المدرسية بما يسهم في وصول إلى الكتاب إلى أيدي التلاميذ وتعزيز جوانب القراءة والمطالعة لديهم بما يسهم في بناء شخصيتهم.

مسؤول نادي الشباب الثقافي في فرع اتحاد الكتاب الشاب مجد الأوس لفت إلى أهمية اهتمام الشباب بالكتاب والقراءة، ولاسيما في ظل عصر الإنترنت وطغيان وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال الكثيرين بها، حيث يبقى للكتاب الورقي خصوصيته وجماليته، وهو ما أشار إليه كذلك كل من منيب أبو ترابه وأستاذ اللغة العربية أيهم العربيد من زوار المعرض اللذين أشارا إلى أن هناك خصوصية للتواجد بمعارض كهذه مع مجموعة من المهتمين بالكتاب والقراءة وبما يسمح لاختيار واقتناء عدد من الكتب بأسعار رمزية.

سهيل حاطوم

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