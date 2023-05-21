تعليق الرحلات الجوية في مطار كاتانيا الإيطالي جراء ثوران بركاني

روما-سانا

أعلنت سلطات مطار كاتانيا الإيطالي أن الرحلات الجوية في المدينة الواقعة شرق صقلية توقفت اليوم، بعد ثوران بركاني في جبل اتنا القريب، ما أدى إلى تساقط الرماد البركاني على مدارج المطار.

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أنه من الممكن أن يثور الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 3330 متراً بصورة مفاجئة عدة مرات في العام، ويطلق حمماً ورماداً فوق الجزيرة المطلة على البحر المتوسط والذي كان آخر ثوران كبير له في 1992.

وأصدر المطار بياناً أشار فيه إلى تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينة كاتانيا والمغادرة منها لحين ضمان أن تكون الأوضاع آمنة.

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