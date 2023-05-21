مصرع ثلاثة هولنديين جراء تحطم طائرة في كرواتيا

أمستردام-سانا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية اليوم أن ثلاثة هولنديين لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة خفيفة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال غرب كرواتيا.

ونقلت رويترز عن فيليشيا باكر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية قولها: “إن ثلاثة هولنديين قتلوا في حادث تحطم الطائرة” ، فيما أوضح محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا أن “الحادث وقع في غابة قرب بلدة اوجولين بعد اختفاء الطائرة المسجلة لدى هولندا من على الرادار، خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي”.

وأكد دانكو بيترين كبير محققي الحوادث الجوية أن “كل من كانوا على متن الطائرة قتلوا في الحادث، وأن أضراراً لحقت بحطام الطائرة إثر نشوب حريق”، مشيراً إلى ضرورة تحليل الحمض النووي “دي ان ايه” لأن موقع الحادث لم يسمح بالتحقق بدقة من عدد القتلى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency