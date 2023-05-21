المشروع البحثي لإحياء نهر بردى يفوز بمسابقة دولية

دمشق-سانا

فاز المشروع البحثي لإحياء نهر بردى الذي أنجزه المعهد العالي للتخطيط الإقليمي التابع لجامعة دمشق بالمركز الأول للتمويل في المسابقة الدولية السنوية لجامعة لاسبينزا الإيطالية.

ويتضمن المشروع تقييمات ومسحاً شاملاً لواقع النهر، وحلولاً متكاملة مقترحة للمشكلات التي يعاني منها من المنبع حتى المصب، من كل النواحي التخطيطية والبيئية والتاريخية والسياحية والثقافية، وكذلك فيما يخص البنى التحتية.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت مديرة المشروع الدكتورة غادة بلال نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي أن المشروع فاز بالمركز الأول من بين 42 مشروعاً فازت بالتمويل أيضاً من المسابقة التي تقدم لها أكثر من 280 مشروعاً بحثياً من مختلف دول العالم.

وأوضحت الدكتورة بلال أن جامعة لاسبينزا ستقوم بإنشاء مخبر لمشروع بردى مشابه للمخبر الموجود في المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بجامعة دمشق، وسيكون الإشراف عليه مشتركاً بين الجامعتين من أجل تأهيل وتدريب طلاب دراسات عليا من سورية ودول أخرى.

وأشارت الدكتورة بلال إلى أن المشروع رائد لأنه تحول من بحثي إلى تنفيذي، حيث تبنته محافظة دمشق وتم تقسيمه إلى عدة أجزاء وقطاعات، بحيث يمكن أن يسهم في تمويله المجتمع الأهلي والعديد من الجهات المعنية، وذلك وفق الأهداف والأولويات المطلوبة من النواحي البيئية والصحية.

وكانت جامعة دمشق أطلقت بالتعاون مع محافظة دمشق في التاسع من شباط العام الماضي هذا المشروع وتم عرض مكوناته على الجهات المعنية الحكومية والأهلية، وهو حائز على تمويل ودعم الهيئة العليا للبحث العلمي، وتم افتتاح مخبر بحثي خاص به في المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بهدف توفير البنية البحثية اللازمة لدعم المشروع وتأمين التجهيزات البحثية.

هيلانه الهندي

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