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تحييد 26 إرهابياً مرتبطين بتنظيم (داعش) الإرهابي غرب إفريقيا

2023-05-21

أبوجا-سانا

أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية تحييد 26 إرهابياً، لصلتهم بتنظيم “داعش” الإرهابي في غرب إفريقيا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن موسى دانمادامي المنسق الإعلامي لوزارة الدفاع النيجيرية قوله: إن قوات الأمن نفذت في ولاية بورنو عملية ضد تنظيم “أسواب” ذراع تنظيم “داعش” الإرهابي في غرب إفريقيا، ما أسفر عن تحييد 26 إرهابياً.

وأضافت الوزارة: إن قوات الأمن ألقت القبض أيضاً على 25 شخصاً تورطوا في تأمين الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي.

يذكر أن الإرهابي أبو مصعب البرناوي نجل محمد يوسف مؤسس تنظيم “بوكو حرام” الإرهابي في نيجيريا أسس تنظيم “أسواب” بالتعاون مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

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