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إيران تستدعي السفيرة السويسرية احتجاجاً على التدخل في شؤونها

2023-05-21

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السفيرة السويسرية في طهران نادين لوزانو احتجاجاً على تدخل بلادها في الشؤون الداخلية لإيران، وعلى قيام السفارة بإعادة نشر صورة مع علم مزيف بدلا عن العلم الإيراني.

وحسب بيان الخارجية الإيرانية أبلغ المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الوزارة السفيرة السويسرية أن مثل هذا الإجراء غير المهني لا يتماشى مع العلاقات الودية بين البلدين، وينبغي تصحيحه.

بدورها قالت السفيرة: إنها ستبلغ الموضوع إلى بلادها في أقرب وقت ممكن.

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