إصابة شابة بجروح جراء حادث سير قرب جسر خربة غزالة بريف درعا

درعا-سانا

أصيبت شابة بجروح وكسور من جراء حادث سير قرب جسر بلدة خربة غزالة بريف درعا.

وذكر مدير عام الهيئة العامة لمستشفى درعا الدكتور يحيى كيوان في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الشابة آيات خليل البلخي البالغة 25 عاماً دخلت المشفى إثر حادث سير، وهي تعاني كسراً بالفخذ الأيسر وجروحاً مختلفة، وتم إجراء عملية تركيب صفائح معدنية لها بعد إجراء الإسعافات اللازمة والتصوير الشعاعي، مؤكداً أن الحالة العامة للشابة مستقرة.

وفقدت الشابة السيطرة على سيارتها نوع بيجو، ما أدى إلى انقلابها.

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