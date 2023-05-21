مباحثات سورية تونسية لتطوير واقع العلاقة الثنائية في قطاع الأشغال العامة والإسكان

الجزائر-سانا

على هامش الملتقى العلمي والتقني المقام في جمهورية الجزائر الشعبية، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع نظيرته التونسية سارة الزعفراني الزنزري آلية تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات.

وأكد الطرفان خلال المحادثات على تطوير واقع العلاقة الثنائية لقطاع الأشغال العامة والإسكان والتجهيز بين البلدين.

يشار إلى أن المؤتمر انطلق يوم أمس بمشاركة سورية، ويختتم اليوم متضمناً ورشتي عمل ومناقشات وإجابة عن الأسئلة من قبل الخبراء، ليختتم بتوصيات تخص الوقاية من الزلازل والتعامل مع آثارها.

مدا علوش

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