محافظة حماة توزع مساعدات غذائية روسية على قرية التاعونة في الريف الغربي

حماة-سانا

وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية لذوي الشهداء والمصابين وجرحى الحرب في قرية التاعونة بريف المحافظة الغربي.

وأشار رئيس مركز التنسيق الروسي في إدلب الجنرال ألكسندر في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم تقديم المساعدات للعائلات الأشد احتياجاً، بهدف تخفيف معاناتهم ومد يد العون لهم، مبيناً أن الجانب الروسي يقدم العون والمساعدة للشعب السوري، انطلاقاً من الواجب الإنساني ولتعزيز الروابط بين الجانبين.

بدوره أوضح مدير غرفة العمليات الطارئة في محافظة حماة محمد أبو جدعان أن المساعدات الروسية شملت مواد غذائية من سكر ورز وزيت وحليب أطفال مكثف وبسكويت.

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