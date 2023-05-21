انطلاق معرض شهر الكتاب السوري في صالة المعارض بثقافة حماة

حماة-سانا

احتضنت صالة المعارض في مديرية ثقافة حماة معرض شهر الكتاب السوري الذي ضم أكثر من 2500 عنوان لكتب ودوريات ومجلات ودراسات صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب.

المعرض الذي تقيمه وزارة الثقافة احتفاء بيوم الكتاب السوري احتوى كتباً متنوعة في الأدب والتاريخ والسياسة والمسرح ومختلف العلوم، إضافة إلى مجلات ودوريات وقصص للأطفال وغيرها.

مدير مديرية ثقافة حماة سامي طه أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن ما يميز دورة هذا العام الحسومات التي وصلت إلى خمسين بالمئة من أسعار الكتب، بهدف تشجيع الأجيال على اقتناء الكتاب ونشر الثقافة، لافتاً إلى أن وزارة الثقافة تقدم من خلال هذه التظاهرة خدمة كبيرة للجميع، ولا سيما مع وجود العديد من الدراسات المختصة بكل المجالات العلمية والأدبية والفنية.

مديرة قسم ثقافة الطفل بمديرية ثقافة حماة نيسان سلامة بينت أن المعرض اغتنى بكتب وقصص الأطفال وبأسعار رمزية في متناول الجميع، مشيرة إلى أن المعرض يتضمن أيضا مجموعة متنوعة من الكتب التعليمية التي تهدف للارتقاء بمهارات الأطفال، وترفع من سويتهم العلمية والتربوية والإدراكية.

ويستمر المعرض من الـ 21 من أيار لغاية الـ 16 من حزيران في مديرية ثقافة حماة، ومنافذ بيع الكتب بالمراكز الثقافية في سلمية ومصياف والسقيلبية ومحردة.

سهاد حسن

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