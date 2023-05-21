تعزيز مشاركة لجان الأحياء في درعا بعملية إعادة الإعمار

درعا-سانا

تناولت ورشة العمل التدريبية التي أقامها مجلس مدينة درعا سبل تفعيل دور لجان الأحياء في المدينة في تعزيز المشاركة المجتمعية وعملية إعادة الإعمار.

الورشة التي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) استهدفت على ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة ثلاثة أيام، 100 مشارك من المخاتير وأعضاء لجان أحياء المدينة، وفقاً للمهندس مصعب أبازيد مسؤول أنشطة البرنامج في درعا.

واعتبر أبازيد أن هذه الدورة تعكس مساهمة (يو ان دي بي) مع الشركاء المحليين للقيام بعدة مشروعات تنموية نفذت السنوات الماضية، واستهدفت البنى التحتية لفئات المجتمع للنهوض بالعمل الإنساني.

بدوره أكد رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري ضرورة التعاون من قبل المجالس المحلية مع المجتمع المحلي لإنجاح ما يسعى إليه الجميع من إعادة إعمار وتنمية مجتمعية وضرورة بلورة الأفكار والمتطلبات ليتم التعاون على تنفيذها حسب الإمكانات المتاحة.

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