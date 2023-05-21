الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريح لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الجرافات أراضي في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وجرفت مساحات من أراضيها للمرة الثانية، مشيراً إلى أنه خلال اليومين الماضيين قامت بتجريف أراض في بلدات بورين ودير الحطب، فيما أخطرت بالاستيلاء على نحو 14.5 دونماً من الأراضي في بلدات تل وجيت وفرعتا جنوب غرب نابلس لتوسيع مستوطنة مقامة هناك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ارتاح جنوب طولكرم وداهمت المحال والمنشآت التجارية، وعبثت بمحتوياتها واستولت على تسجيلات مراقبة الكاميرات.

إلى ذلك اعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية، وذلك برشهم بغاز الفلفل وأجبروهم على مغادرة المراعي.

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