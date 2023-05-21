دور الطاقات والعقل في النفس والحياة البشرية في كتاب جديد لـ(لميس الرفاعي)

دمشق-سانا

الطاقة الحيوية بحث جديد لمؤلفته لميس نور الدين الرفاعي تسلط خلاله الضوء على مفهوم الطاقة الحيوية بشكل علمي ومنهجي، ابتداء من المقامات التي تعني باللغة “السنسكريتية” الشاكرات، مفصلة الدورة الهيكلية العامة لكل من أقسامها السبعة.

وتبين الرفاعي في كتابها مدى التأثير الروحي والنفسي على الجسد، وما يغلف جسم الإنسان وحياته ومدى العلاقة بين النفس والغريزة والعقل، وتأثير حالات اللاوعي على الإدراكات الحسية والنفسية.

وتؤكد الرفاعي في بحثها على ضرورة شعور الإنسان بالطمأنينة والسلام والسكينة والثقة والمحبة، فهي صفات الشخص غير المتصنع والمتقبل لنفسه، ويدرك مجالات الحياة وكيفية التعامل معها.

وأشارت الرفاعي في بحثها إلى أن الألوان بمختلف أشكالها لها دور كبير في العلاج، لأنها تساعد على إيقاظ الأحاسيس وتحفيز الاسترخاء ودور المحيط في تحقيق ذلك.

وبينت الباحثة مدى أهمية النباتات في حياة الإنسان وفاعليتها في العلاجات الجسدية لمختلف الأمراض، مثل الصبار والحمضيات والزنبق و”الأوركيد” والنعناع وإكليل الجبل وغيرها من نباتات أخرى.

وفي مقدمة الكتاب أوضحت الأديبة ديمة أسامة العاشور أن الباحثة الرفاعي تنتقل غالباً في مفاصل بحثها إلى القانون الفكري، ومدى تأثير الجذب الفكري على مجريات حياتنا اليومية، وتبحث بشكل موثق في برمجيات العقل والنفس.

محمد خالد الخضر

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