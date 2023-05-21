فولودين: الدوما سينظر في اتخاذ إجراءات ضد بولندا

موسكو-سانا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين: إن المجلس سينظر غداً في موضوع اتخاذ إجراءات ضد بولندا، بما في ذلك عبور الشاحنات عبر أراضي روسيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فولودين قوله اليوم: “إن بولندا ستتحمل في هذه الحالة خسائر قد تصل إلى حوالي 8.5 مليارات يورو”، مضيفاً: “سيكون من الصواب منع بولندا من الاستفادة من روسيا اليوم، ويجب وقف مرور الشاحنات البولندية عبر الأراضي الروسية ليقوموا بإعادة تحميل البضائع على شاحنات روسية بما يعود بالفائدة على الشركات الروسية”.

وشدد فولودين على أن بولندا موجودة كدولة فقط بفضل روسيا، لكن بولندا رغم ذلك تعمل على تزوير ورفض التاريخ وتدنس وتجرف مقابر الجنود السوفييت وتغلق المدارس الروسية.

ولفت فولودين إلى أن الشعب السوفييتي بالذات أنفق في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أكثر من 750 مليار دولار “وفقاً لتقديرات اليوم” على إعادة بناء بولندا وتطويرها، وتم خلال ذلك بناء أكثر من 800 منشأة صناعية وطاقة ونقل.

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