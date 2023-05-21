الجامعة العربية: اقتحام بن غفير للأقصى تصعيد خطير

القاهرة-سانا

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، وعقد حكومة الاحتلال اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد، والتي تأتي في إطار محاولاتها المتصاعدة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.

ووفق وكالة وفا أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي أن هذا الاقتحام الذي يرتكبه بن غفير للمرة الثانية، هو أمر مدان ويمثل تصعيداً خطيراً يدفع نحو تفجير دوامة من العنف والتوتر وإشعال المنطقة بأسرها.

وشدد أبو علي على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة، ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق.

وأشار أبو علي إلى أن حكومة الاحتلال تواصل تصعيدها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية له ودعم نضاله لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

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