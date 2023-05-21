مراسلة سانا: تحت شعار (الأمل بالشفافية) انعقاد اجتماع مجلس اتحاد الصحفيين في دورته الانتخابية السابعة بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الاتحاد بمكتبة الأسد بدمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشيخ قاسم: دور ومكانة سورية وحضورها كبير لا يمكن الاستغناء عنه
2023-05-20
باحثان روسيان: عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية تجسيد لفشل مخططات الولايات المتحدة و(إسرائيل)
2023-05-20
البطريرك نيوفيت: نأمل بأن يحل الأمن والاستقرار في سورية
2023-05-20
كتاب وصحفيون عرب: كلمة الرئيس الأسد أمام قمة جدة وضعت خطة رؤيوية للحاضر والمستقبل
2023-05-20
النائب اللبناني علي خليل يؤكد أهمية مضمون كلمة الرئيس الأسد أمام القمة العربية
2023-05-20
بمشاركة سورية… الملتقى العلمي والتقني يبدأ أعماله في الجزائر
2023-05-20
الصليب الأحمر الروسي يرسل فريقاً إلى سورية للمساعدة الإنسانية والطبية
2023-05-20
محليات
فرع إدلب لحزب البعث يعقد لقاء مع أهالي محافظة إدلب في جرمانا
2023-05-21
المركز الوطني للزلازل: الـ 24 ساعة الماضية هي الأهدأ منذ وقوع الزلزال
2023-05-21
الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات رعدية فوق مناطق متفرقة
2023-05-21
خدمات مجانية يقدمها مركز الآغا خان للخدمات الصحية في سلمية خلال يوم صحي
2023-05-20
إطلاق مهرجان قطاف الوردة الشامية في قرية النيرب بريف حلب
2023-05-20
جريح الوطن يصدر قائمة جديدة بأسماء جرحى من القوات الرديفة انضموا للمشروع
2023-05-20
وزير السياحة يطلع على واقع العمل في عدد من المشاريع بحلب
2023-05-20
رياضة
مانشستر سيتي يتوج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة أرسنال
2023-05-20
تعادل العربي والشرطة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للشباب
2023-05-20
تحضيراَ لبطولة الجمهورية… نادي شرطة اللاذقية يقيم بطولة بناء الأجسام فيزيك
2023-05-20
الكازاخية ريباكينا إلى نهائي بطولة روما للتنس
2023-05-20
جهاد ميا يفوز بعضوية الاتحاد المتوسطي للكاراتيه
2023-05-20
قاديش يفوز على بلد الوليد بثنائية في الدوري الإسباني
2023-05-20
ليون يفوز على موناكو في الدوري الفرنسي
2023-05-20
اقتصاد
توفير أكياس الخيش لمزارعي السويداء لتسويق محصول القمح
2023-05-21
تحسين الواقع الخدمي في المناطق الصناعية ودعم التصدير أهم مطالب صناعيي حلب
2023-05-20
تحديد 28 الجاري موعداً لبدء حصاد واستلام القمح بحماة
2023-05-20
سعر غرام الذهب ينخفض 15 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-05-20
زراعة السويداء تدعو لمكافحة دودة ثمار التفاح بالمناطق على ارتفاع بين 1400 و1600 متر
2023-05-20
الذهب يتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر شباط
2023-05-19
مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون في المجالين الصناعي والاقتصادي
2023-05-18
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مراسلة سانا في حمص: باستطاعة 3 ميغا واط وزارة الكهرباء تربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية
مراسلة سانا: تحت شعار (الأمل بالشفافية) انعقاد اجتماع مجلس اتحاد الصحفيين في دورته الانتخابية السابعة بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الاتحاد بمكتبة الأسد بدمشق
2023-05-21
2023-05-21
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