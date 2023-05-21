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عــاجــل مراسلة سانا في حمص: باستطاعة 3 ميغا واط وزارة الكهرباء تربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية

مراسلة سانا: تحت شعار (الأمل بالشفافية) انعقاد اجتماع مجلس اتحاد الصحفيين في دورته الانتخابية السابعة بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس الاتحاد بمكتبة الأسد بدمشق

2023-05-21

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مراسلة سانا في حمص: باستطاعة 3 ميغا واط وزارة الكهرباء تربط مشروع محطة شمسية كهروضوئية في المدينة الصناعية بحسياء على الشبكة الكهربائية العامة بتكلفة نحو 12 مليار ليرة سورية

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