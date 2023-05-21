أربعة أشقاء يجمعهم التفوق الدراسي ضمن عائلة شهيد بالسويداء

السويداء-سانا

أربعة أشقاء شباب من بلدة المزرعة بريف السويداء يجمعهم التفوق الدراسي ضمن عائلة الشهيد العميد شرف سامي فايز المحيثاوي، حيث حملهم استشهاد والدهم أمانة لمواصلة مسيرته في العطاء، ومسؤولية لمتابعة تحصيلهم العلمي وتحقيق النجاح والتفوق والتميز.

تفوق الأشقاء يعرب ورند ولين وسيلين ارتكز على دعم واحتضان والدتهم المدرسة ميساء السلامي، التي تابعت وما زالت تتابع معهم ليصبحوا قامات مؤثرة بالمجتمع.

أكد الشاب يعرب 25 عاماً وهو الآن على أبواب التخرج من كلية الاقتصاد بجامعة تشرين أن شهادة والده كانت دافعا له لمتابعة تعليمه والاجتهاد وتحمل المسؤوليات، مبينا كيف كان يقوم بأعمال حرة إلى جانب دراسته من أجل مساعدة نفسه وشقيقاته لإتمام دراستهن مع تنظيمه لوقته بشكل جيد والحصول على معدلات أكثر من جيدة تراوحت في سنوات الدراسة بين 79 و81 بالمئة.

ووفقاً للشابة رند التي تدرس حاليا في السنة الخامسة بكلية الطب البشري في جامعة دمشق فإنها اجتهدت من أجل تحقيق التفوق وتلبية وصية والداها لها، حيث ترغب بعد تخرجها بمساعدة الأخرين كما أوضحت لـ سانا الشبابية.

أما لين 20 عاماً الطالبة حاليا في السنة التحضيرية فقد عاشت لحظات نجاحها في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بغياب الأب واجتهدت في دراستها وما زالت للوصول للهدف الذي رسمته مؤمنة بأن الإنسان إذا امتلك الإرادة قادر على صنع النجاح مهما كانت الظروف.

وبالنسبة لليافعة سيلين 16 عاماً فهي تحاول مواصلة طريق النجاح، حيث نالت العام الماضي شهادة التعليم الأساسي بعد أن تشاركت وشقيقتها لين أجواء الدراسة لامتحانات الشهادات بذات العام، ولديها طموح للمضي قدماً في مسيرتها التعليمية.

ووفقاً للأم ميساء السلامي فإنها نجحت بفضل تعاون أبناءها معها وإخلاصهم وتفانيهم كما علمهم والدهم، إضافة لوقوف الأقارب والأصدقاء بجانبهم بتجاوز مرحلة مهمة في حياتهم شكلت لهم دافعا ونبراسا لحمل رسالة الشهيد.

فيما ذكرت رئيسة جمعية رايات الشهداء بالسويداء لينا أبو حلا أن عائلة الشهيد سامي المحيثاوي تقدم نموذجا مهما للتميز، حيث تابع أبناؤه تعليمهم وتفوقوا ليأخذوا دورهم ويخدموا وطنهم ويسيروا على نهج والدهم.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency