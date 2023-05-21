ارتفاع إنتاج الصين من الفحم الخام خلال شهر نيسان الماضي

بكين-سانا

كشفت بيانات رسمية صينية اليوم أن إنتاج الفحم الخام في البلاد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر نيسان الماضي.

وقالت بيانات المكتب الوطني للإحصاء وفق ما نقلت وكالة شينخوا: “أنتجت البلاد 380 مليون طن من الفحم الخام خلال شهر نيسان الماضي بزيادة نسبتها 4.5 بالمئة على أساس سنوي، في حين كان الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أعلى بنسبة 4.8 بالمئة عن العام السابق حيث بلغ 1.53 مليار طن”.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع الواردات الصينية من الفحم خلال الفترة من كانون الثاني إلى نيسان الماضيين، حيث استوردت البلاد إجمالي 140 مليون طن من الفحم بزيادة نسبتها 88.8 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة عام 2022.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency