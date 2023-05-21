مقتل خمسة جنود إيرانيين في اشتباك مع مسلحين جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

قتل خمسة عناصر من قوات حرس الحدود الإيرانية إثر اشتباك مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا عن المركز الإعلامي والإتصالات التابع للشرطة الإيرانية قوله اليوم: إن خمسة أفراد من كوادر قوات حرس الحدود الإيرانية استشهدوا في اشتباك وقع الليلة الماضية مع مسلحين في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وكانت قيادة حرس الحدود بقوى الأمن الداخلي الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان أعلنت قبل أيام مقتل ضابط إثر اشتباك مسلح خلال أدائه مهامه في تأمين الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد في منطقة سيستان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency