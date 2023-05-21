فرع إدلب لحزب البعث يعقد لقاء مع أهالي محافظة إدلب في جرمانا

ريف دمشق-سانا

تركز اللقاء الذي أقامه فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي مع أهالي محافظة إدلب المهجرين بفعل الإرهاب القاطنين في مدينة جرمانا بريف دمشق على مناقشة احتياجاتهم وأحوالهم، وشرح عن جهود الدولة لإعادة الخدمات للمناطق المحررة بريف إدلب.

اللقاء الذي أقيم في مقر مدرج الفرق الحزبية في مدينة جرمانا بريف دمشق أكد فيه أمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد النجار على الجهود المبذولة لإعادة الخدمات للمناطق المحررة، مبيناً أنه ستتم متابعة مشاكل وهموم المهجرين وإيجاد الحلول لها على جميع الأصعدة والوزارات.

ولفت النجار إلى أن صمود الشعب والجيش والدولة حافظ على وجودنا وكرامتنا، وتصدى لكل الهجمات الإرهابية، وأفشل كل المخططات الصهيونية والأمريكية، مؤكداً أن سورية لن تتخلى عن ذرة تراب وسنعود معاً إلى إدلب.

وأشار النجار إلى أن ما تشهده سورية من تطورات وحضورها في القمة العربية والحفاظ على ثوابتها هو نصر لسورية ولمن حالفها في مواجهة الحرب الإرهابية، مبيناً أن ما تسعى إليه سورية الآن هو إكمال الانتصار وتحقيق الاستقرار.

واستمع النجار إلى عدد من المقترحات، منها دعم ومساندة الأدبية نبوغ أسعد لتوثيق أسماء جميع الشهداء من محافظة إدلب والمصابين وإفراد كتاب خاص لهم في سلسلة اتحاد الكتاب العرب التي يوثق فيها شهداء سورية.

حضر اللقاء أمين شعبة الغوطة الشرقية لحزب البعث العربي الاشتراكي بشير هزاع وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمناء الفرق، وجمهور غفير من أهالي إدلب.

محمد خالد الخضر

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