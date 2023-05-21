الدفاع الروسية تعلن تحرير مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من سيطرة قوات النظام الأوكراني والمرتزقة الأجانب التابعين لها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم “تم تحرير مدينة أرتيموفسك نتيجة للأعمال الهجومية لقوات مجموعة فاغنر بدعم من سلاحي المدفعية والطيران للقوات الروسية”.

وكان مقاتلو قوات فاغنر رفعوا اليوم العلم الروسي وسط مدينة أرتيموفسك معلنين بذلك تحرير المدينة بالكامل وتطهيرها من فلول نازيي قوات كييف، ومرتزقتها الغربيين.

وأعلن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيموفسك أن القوات الروسية فرضت اليوم سيطرتها الكاملة على المدينة.

وقال بريغوجين: “بحلول ظهر اليوم الموافق لـ 20 أيار نعلن السيطرة التامة على الجزء الأخير من أرتيموفسك بعد 224 يوما من القتال”.

وأضاف بريغوجين: إن فاغنر ستسحب وحداتها من أرتيموفسك للاستراحة وستسلّم المدينة للجيش الروسي في الـ 25 من أيار.