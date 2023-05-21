مانشستر سيتي يتوج رسمياً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة أرسنال

لندن-سانا

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) اليوم بعد خسارة منافسه أرسنال واحد-صفر أمام نوتنغهام فورست الذي ضمن أيضا البقاء في البريميرليغ.

وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 37 مباراة، وتتبقى له مباراة واحدة فقط، ويتأخر بفارق 4 نقاط عن سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة وتتبقى له 3 مباريات.

وبهذا يتوّج سيتي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما أنها المرة الخامسة في 6 مواسم.

وسجل النيجيري تايو أونيي مهاجم نوتنغهام فورست هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 في شباك أرسنال.

وتأكد بقاء فورست بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17 الذي يملك مباراة واحدة، وفارق 7 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز 19 الذي يملك مباراتين متبقيتين.

وهبط ساوثهامبتون في وقت سابق إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل ليدز يونايتد المركز 18 برصيد 31 نقطة من 36 مباراة، وسيتنافس مع إيفرتون وليستر سيتي على تجنب الهبوط.

كما تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه بورنموث بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيتاليتي، وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد كاسيميرو في الدقيقة التاسعة.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 39 نقطة في المركز الـ 14.

وتعادل ليفربول مع ضيفه أستون فيلا بهدف لكل منهما اليوم على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل هدف الريدز البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة 89 في حين سجل لأستون فيلا جاكوب رامزي في الدقيقة 27.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة بالمركز الخامس في حين بقي رصيد استون فيلا في المركز السابع برصيد 58 نقطة .

من جانب آخر حسم التعادل بهدفين لكل منهما نتيجة مباراة فولهام وكريستال بالاس على ملعب كرافين كوتاج.

سجل هدفي فولهام ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء وفي الدقيقة 61، بينما سجل هدفي كريستال بالاس أودسون إدوارد وجويل وارد في الدقيقتين 34 و83.

وبذلك رفع فولهام رصيده إلى 52 نقطة في المركز العاشر، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة في المركز 11.

كما خسر توتنهام على ملعبه أمام برينتفورد بنتيجة (3-1)، وسجل لتوتنهام هاري كين في دقيقة 8 بينما سجل أهداف برينتفورد بريان مييومو “هدفين” ويوان ويسا عند الدقائق 50-62 88.

وبهذا ظل توتنهام في المركز 8 برصيد 57 نقطة بينما رفع بريتفورد رصيده للمركز 9 برصيد 56 نقطة.

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