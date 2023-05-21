أغان طربية وتراثية ضمن حفل موسيقي غنائي بجمعية العاديات في صافيتا

طرطوس-سانا

احتضنت جمعية العاديات في مدينة صافيتا مساء اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً، أحيته الفنانة حلا نقرور بمشاركة الملحن شادي الصائغ.

وقدم في الحفل باقة من الأغاني الطربية الأصيلة والتراثية منها لأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش والرحابنة وغيرهم إلى جانب تقديم مجموعة من أغاني حلا الخاصة بها التي أطربت الحضور.

الفنانة حلا نقرور بينت في تصريح لمراسلة سانا أنها أحيت أمسية موسيقية بجمعية العاديات للمرة الثانية، وقدمت اليوم باقة منوعة من الأغاني التراثية والطربية ، لافتة إلى أهمية إحيائها وتسليط الضوء عليها في الأمسيات الموسيقية.

شادي الصائغ ملحن وموزع موسيقي أشار إلى أن له العديد من المشاركات ضمن فعاليات ونشاطات فنية بمختلف المناطق ، مبيناً أنه شارك بالعزف على آلة الأورغ، وأن الغاية من الأمسية تعريف الحضور على مختلف الألوان الطربية والغنائية وخاصة أن لكل لون جماليته وله شعبيته الخاصة.

رئيس اللجنة الإدارية بجمعية العاديات فرع صافيتا المحامي سمير جبور ذكر أن الجمعية تهتم بالتراث المادي واللامادي وذلك من خلال الحرص على إقامة فعاليات تعكس الوجه الثقافي والحضاري لمدينة صافيتا وغيرها من مختلف المناطق.

هيبه سليمان

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