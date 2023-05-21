فوج إطفاء درعا يرفع جاهزيته استعداداً لموسم حصاد القمح

درعا-سانا

رفع فوج إطفاء درعا جاهزيته بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح وارتفاع درجات الحرارة.

وقال قائد فوج إطفاء درعا موفق الأحمد في تصريح لمراسلة سانا: إن الفوج رفع جاهزيته وعزز الزمر وزاد التأهب لضمان سرعة الاستجابة في التعامل مع أي طارىء مبيناً أنه تم فرز آليات وصهاريج وسيارات الإطفاء على المناطق والنواحي التابعة لمحافظة درعا بالتعاون مع الجهات المفرزة للتصدي لحرائق موسم الحصاد “كالخدمات الفنية ومؤسسة المياه والصرف الصحي والدفاع المدني ومديرية الزراعة”.

وأشار الأحمد إلى أن عدد المراكز الخاصة بفوج الإطفاء بلغ 5 مراكز ثابتة في كل من الصنمين وإزرع والشيخ مسكين وبصرى الشام ونوى بالإضافة لتوفير مراكز مستحدثة جديدة من أجل موسم الحصاد في كل من “داعل وخربة غزالة وجاسم والشجرة” وإمدادها بـ 3 سيارات مختلطة وصهريجين إضافة لأليات المراكز الثابتة التابعة لمجالس المدينة والصهاريج المفرزة من قبل المياه والزراعة والجهات الأخرى.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع كل الوحدات الإدارية في المحافظة وتشكيل غرفة عمليات تحت إشراف قائد فوج إطفاء درعا وبمشاركة الجهات المذكورة سابقاً.

ليلى حسين

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