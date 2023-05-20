وزارة النفط: الإثنين القادم بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل (بيك أب- سيارات شحن – جرار زراعي _ رأس قاطر وغيرها)، وفق نظام الرسائل، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين القادم.

وتعتمد الآلية الجديدة وفق إعلان الوزارة، على إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تزويد الآلية بالمازوت بشكل تلقائي من آخر محطة تمت التعبئة منها، ويمكن تغيير محطة الوقود التي ستتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية (تطبيق وين – قناة التلغرام).

وبينت الوزارة في إعلانها أنه يعتمد دور تزويد الآلية بالوقود على تاريخ آخر تعبئة، وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة من خلال التطبيقات الخاصة بالبطاقة الإلكترونية، لافتة إلى أنه سيتم توزيع مادة المازوت على آليات النقل العام الجماعي خارج نظام الرسائل، ومن المحطات التي تم اعتمادها من المحافظة المعنية بالتعبئة منها.

ونوهت الوزارة بضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة بوقتها.

محمد كركوش

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency