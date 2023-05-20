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إسبانيا: تحطم مقاتلة من طراز إف 18 ونجاة قائدها

2023-05-20

مدريد-سانا

تحطمت مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف18 تابعة لسلاح الجو الإسباني اليوم في قاعدة سرقسطة الجوية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الحادث وقع خلال عرض جوي في القاعدة، مشيرة إلى أن قائد الطائرة قفز من الطائرة بمظلة في اللحظات الأخيرة قبل تحطمها وانفجارها.

وحسب التقارير الواردة تم نقله إلى مستشفى سرقسطة العسكري، حيث أصيب بجروح في ساقه، ولكنه في حالة مستقرة.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى جراء الحادث، فيما بدأت السلطات تحقيقاتها لمعرفة ملابساته.

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