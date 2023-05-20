لافروف: واشنطن استغلت الوضع في أوكرانيا لإخضاع الدول الغربية بالكامل لإرادتها

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن واشنطن استغلت الوضع في أوكرانيا لإخضاع الدول الغربية بالكامل لإرادتها.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله في خطاب أثناء اجتماع الجمعية الحادية والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية في روسيا: “إن القرارات التي اتخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين”، مشيراً إلى أنه “تم تحديد المهمة بصوت عالٍ وعلني بهزيمة روسيا في ساحة المعركة… ولم يتم التوقف عند هذا الحد، بل بإزالتها كمنافس جيوسياسي”.

وتابع لافروف: “بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى منافسا ويتم قمعها”، لافتاً إلى أن “هناك خط صدع بين الغرب الجماعي والأغلبية العالمية، أي دول الجنوب والشرق”.

وأوضح لافروف أن “عصر الانتقال إلى التعددية القطبية ورفض الانصياع للهيمنة قد حان، وقد يكون حقبة تاريخية طويلة”، مشدداً على أنه “لدينا حلفاء كثيرون في هذا العمل وفي هذا النضال”.

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